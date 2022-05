Juventus, Allegri: “Genoa? Vincere aiuta a vincere in ottica Coppa Italia”

Parla il mister alla vigilia del campionato

Redazione ITASportPress

Tempo di vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani affronterà il Genoa nella 36^ giornata di Serie A. Match in anticipo per via della finale di Coppa Italia del prossimo 11 maggio. Il tecnico ha presentato la sfida ai media.

BELLA PARTITA - "Da qui alla fine vogliamo e dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions e siamo contenti. Abbiamo da preparare una finale di Coppa Italia, dobbiamo fare una bella partita domani. Andrà in campo la formazione migliore", ha detto Allegri. "Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposa e si riaggregherà domenica. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non ci sarà, gli altri ci saranno compresi Cuadrado e De Sciglio. Bisogna fare una bella partita perché poi vincere aiuta a vincere".

SINGOLI - "Miretti? Domani gioca. Siete contenti? Non so dove gioca ma gioca. Miretti, De Sciglio, Rabiot e Szczesny giocano". Poi su Vlahovic: "Sono molto contento di quello che sta facendo e non mi aspettavo riuscisse a entrare così bene nella Juve, ha fatto tanto. Domani è probabile che giochi". "Danilo sarà out mentre De Sciglio e Cuadrado ci saranno".