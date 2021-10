Juventus, Allegri: “Giocato da squadra ma Roma meritava pareggio”

Il commento del tecnico bianconero dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma

Tre punti importanti per la Juventus, che trova la sua quarta vittoria consecutiva sconfiggendo 1-0 la Roma all'Allianz Stadium grazie al gol di Kean. Al termine della gara Mister Allegri, ha commentato il successo. «Bel risultato, per la terza volta di fila non abbiamo preso gol e questo è positivo. La Roma è una squadra fisica e tecnica e noi abbiamo giocato una buona partita. All'inizio abbiamo cercato di prenderli alti, ma loro sono stati bravi, poi il gol è stato un bel gol, costruito con una bella azione. Era una partita importante, abbiamo fatto un bel passo in classifica e ora pensiamo alla Champions, anche se era più importante vincere oggi e l'abbiamo fatto. Szczesny oggi, come nelle altre gare, ha dimostrato il suo valore e ora sta avendo continuità. La squadra ha giocato da squadra, con grande spirito di sacrificio, mostrando anche in certi tratti un buon palleggio, poi bisogna migliorare nei passaggi negli ultimi trenta metri, perché a volte ci facciamo prendere troppo dalla frenesia. In questo miglioreremo piano piano. La Roma oggi avrebbe meritato il pareggio per la partita che ha giocato e penso sia una delle squadre migliori del campionato, ma queste sono gare che si giocano sugli episodi, che oggi sono andati dalla nostra parte e questo succede quanto lavori e giochi da squadra».