Juventus, Allegri: “I regali così non si fanno e abbiamo perso due punti a Udine”

Il tecnico juventino è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio dei suoi ragazzi contro l'Udinese.

DICHIARAZIONI - Il tecnico livornese non è soddisfatto del risultato, ma guarda già avanti: "Abbiamo fatto una buona partita, ma il calcio è anche questo. Possono capitare queste cose inaspettate, bisognava fare meglio nel secondo tempo nella gestione della palla, non abbiamo saputo gestire l'imprevisto e dobbiamo imparare in fretta, ma tutto questo ci servirà". Sul collocamento di Locatelli, l'allenatore della Juventus afferma: "Può giocare sia da Play che da mezzala, ma è ancora un pò fuori condizione. Sulla prestazione di Ramsey : "Ha fatto una buona partita davanti alla difesa". Sui gol subiti: "Non si possono prendere due gol così, la squadra deve essere più matura". Il tecnico bianconero sull'esclusione iniziale di Ronaldo ha dichiarato: "Cristiano sta bene, ho parlato prima della partita con lui, si è messo a disposizione, poi è entrato e ha fatto bene". Allegri difende Szczesny, colpevole sui gol subiti: "E' un ottimo portiere, tutto questo farà bene anche a lui, purtroppo gli errori pesano".