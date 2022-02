Juventus, Allegri: “Il punto contro il Torino non è da buttare”

L'analisi ai microfoni di DAZN del tecnico della Juventus

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio nel derby contro il Torino: "Un punto ce lo teniamo e non era facile contro i granata che sono una buona squadra. Non siamo stati brillanti e abbiamo preso gol nel momento migliore nostro. Nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita e il pareggio non è da buttare. L'impegno c'è stato e il punto allunga la striscia positiva. Non si può pensare di avere la stessa intensità in tutte le partite ma le occasioni li abbiamo avute stasera. Adesso pensiamo al match di martedì prossimo contro il Villareal in Champions League dove ci vorrà pazienza, ordine e ragionare su 180 minuti".