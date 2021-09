Juventus, Allegri: “Meglio vincere soffrendo. Altrimenti pensavamo di essere bravi”

Il tecnico Massimiliano Allegri fa il punto della situazione sul momento della Juventus

La Juventus vince non senza soffrire contro l'ottimo Spezia. I bianconeri muovono un deciso passo avanti in classifica, rifacendosi sotto alle prime posizioni. Tuttavia non mancano le perplessità per le troppe sbandate in fase difensiva. Il tecnico Massimiliano Allegri ha espresso il suo parere sul momento della squadra ai microfoni di Dazn: "Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza. Altrimenti magari pensavamo che eravamo bravi e non c'era altro da fare. Ci sono da migliorare tante cose, abbiamo dei giocatori che nelle scelte dell'ultimo passaggio, nel tiro in porta, devono fare nettamente meglio".