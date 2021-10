Juventus, Allegri: “Mi aspetto una reazione a Verona”

Il tecnico bianconero ha presentato il match di domani contro il Verona

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha presentato il match contro il Verona di sabato sera: "Al Bentegodi sarà una partita difficile perchè il Verona dalla gestione Tudor ha cambiato il modo di stare in campo dando una impronta simile a quella di Juric. Sono aggressivi in avanti e attraversano un buon momento. Ci vorrà una buona prestazione dei miei ragazzi per portare via punti. Mi aspetto una reazione dopo la sconfitta contro il Sassuolo dove non abbiamo fatto male. Bisogna fare risultati migliori anche se sul piano della voglia non posso rimproverare nulla alla mia squadra".