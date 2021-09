Juventus, Allegri: “Niente da rimproverare alla squadra al contrario di Udine ed Empoli”

Allegri pensa già al prossimo match di Champions League contro il Malmo

Il commento dopo il match perso contro il Napoli dal tecnico della Juventus Max Allegri: «Abbiamo giocato una fase difensiva giusta: non ho niente da rimproverare alla squadra, al contrario di Udine ed Empoli. Siamo condizionati da errori ed episodi, anche se ovviamente c'è anche da migliorare tecnicamente, ci sono state troppe imprecisioni e nel primo tempo avremmo dovuto fare un altro gol. Abbiamo però giocato una gara di carattere, nonostante i complimenti che vanno fatti al Napoli. Adesso vediamo di iniziare la Champions nel modo giusto, e cerchiamo la vittoria, perché quando si vince le cose si vedono in modo diverso. Adesso paghiamo caro ogni errore. Continuiamo a lavorare, la partita di stasera è stata buona, abbiamo fatto un passo avanti; quando si perde, ovviamente, per il resto, c'è poco da parlare. Il campionato è lungo, bisogna iniziare a vincere e poi restare lì, concentrati».