Juventus, Allegri: “Non mi fido dello Spezia, ha vinto quattro volte in trasferta”

Il tecnico bianconero ha presentato la sfida di domani contro gli Aquilotti

Redazione ITASportPress

La Juventus attraversa un buon momento e senza brillare dal punto di vista del gioco ottiene risultati. Dopo la vittoria al Franchi di Firenze nell’andata di semifinale di Coppa Italia, la squadra bianconera affronta all’Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta nelle 27esima giornata di campionato. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita, ha ricordato quanto sarà difficile la gara di domani “perché lo Spezia ha vinto quattro trasferte ed è una squadra tecnica, offensiva, brava sui calci piazzati e più si va avanti nella stagione più i punti diventano pesanti e si fa maggiore fatica vincere le partite. Quindi la Juventus dovrà fare una gara con tecnica, con testa e cercare di essere aggressiva per portare a casa i tre punti".

Momento - “A Firenze la squadra ha giocato con sicurezza, abbiamo concesso solo qualche ripartenza ma è stata molto buona l’interpretazione della gara. Ad Empoli invece potevamo fare meglio in fase difensiva. Nel complesso in questo periodo la squadra sta facendo bene, alternando tecnicamente buone prestazioni ad altre di minor livello. In questo momento della stagione, soprattutto per noi che stiamo inseguendo, i margini di errore si devono assottigliare, i punti pesano maggiormente e quindi l’interpretazione della partita diventa fondamentale per ottenere i 3 punti”

Infortunati - “Domani Rugani sarà disponibile, e probabilmente partirà dall’inizio. Tra i convocati rientra anche Bernardeschi mentre sarà fermo Bonucci che ha dovuto stringere i denti e giocare non al 100% partite come quella di Bergamo e contro l’Empoli. Anche De Sciglio non sarà convocato perché è da un po’ di tempo che ha un problema al ginocchio, mentre Alex Sandro sta procedendo bene e credo di averlo per la partita contro il Villarreal. Chiellini è ancora out come Dybala che ieri in allenamento ha sentito ancora un po’ di fastidio al flessore. Per quanto riguarda Vlahovic devo ancora decidere ma potrebbe riposare partendo dalla panchina”

Obiettivo - “La filosofia del Club è quella per cui bisogna lottare sempre per la vittoria e il massimo obbiettivo ed è giusto che sia così. Adesso però guardando la classifica dobbiamo essere realisti. Noi siamo virtualmente quinti perché l’Atalanta deve recuperare una gara ed è in vantaggio negli scontri diretti. Abbiamo tre squadre davanti e per vincere lo scudetto servono almeno 84 punti e noi lì non ci possiamo arrivare. Quindi concentriamoci sul quarto posto, sul ritorno di ottavi di Champions e sul ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina”.