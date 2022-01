Juventus, Allegri: “Non possiamo pensare allo scudetto. Milan? Ci vuole grande prestazione”

Il tecnico alla vigilia del big match di Serie A contro i rossoneri

Sui singoli: "Bernardeschi? Non li ho ancora visti. Devo fare l'allenamento e devo valutare. Tutti stanno bene a parte Bonucci e Ramsey che come sapete è un giocatore in uscita. Oggi valuterò la fomrazione". Sugli obiettivi: "Vincendo domani e un regalo dal mercato per alzare l'asticella? Non andiamo troppo veloce. Bisogna fare i complimenti al Milan e Pioli per il lavoro che hanno fatto. Loro sono in lotta per lo scudetto. Noi dobbiamo rimanere lì attaccati per arrivare a febbraio nelle migliori posizioni possibili. Non possiamo pensare allo scudetto in questo momento. Pensiamo partita dopo partita".