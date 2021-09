Juventus, Allegri: “Non subito molte occasioni ma bisogna prendere meno gol”

Il commento a fine gara del tecnico bianconero

Il commento a fine gara del tecnico della Juventus Max Allegri dopo la vittoria contro la Sampdoria: «Bisogna far fatica, avere il gusto di difendere e non prendere gol, è una cosa che fa parte del calcio come il possesso palla. Non abbiamo subito molte occasioni, il problema è che dobbiamo prendere meno gol, difendendo con ordine. Chiesa? Ha qualità importanti, e oggi ha gestito anche bene la palla, soprattutto nel secondo tempo. Ha grandi qualità. Questo è un momento difficile quanto a fatica mentale e fisica, ma un pezzettino alla volta risaliamo la classifica. La vittoria di oggi ci deve far capire che si deve soffrire, come a La Spezia, adesso abbiamo bisogno di una vittoria netta, che farebbe ulteriormente crescere l'autostima. Bonucci ha calciato il rigore perché era giusto che si prendesse lui la responsabilità: li sa tirare bene».