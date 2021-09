Juventus, Allegri: “Partita contro il Milan più importante per loro che per noi”

Il tecnico bianconero presenta la sfida di domani contro il Milan

Archiviato l’esordio in Champions League con la bella vittoria di Malmö, la Juventus si rituffa nella Serie A. Domani sera all’Allianz Stadium (ore 20,45) i bianconeri affrontano il Milan nel match valido per la quarta giornata di campionato. Oggi Mister Allegri ha presentato il match nella classica conferenza stampa della vigilia ai canali ufficiali bianconeri. «É una delle partite più importanti del campionato, è una gara bella da giocare. Dobbiamo fare una buona prestazione, abbiamo solo un punto in classifica e ci troviamo di fronte una squadra che da un anno e mezzo sta giocando molto bene. Noi dobbiamo dare seguito alla vittoria in Svezia, stiamo crescendo: la partita di domani è più importante per loro che per noi. Il Milan ha acquisito autorevolezza e sicurezza, è in grande fiducia e a Liverpool ha fatto una bella gara».