Juventus, Allegri: “Prestazione contro la Fiorentina ci deve dare rabbia per punti persi”

Il commento di Allegri dopo vittoria contro la Fiorentina

Il commento del tecnico della Juventus Max Allegri dopo la vittoria contro la Fiorentina: «Sono contento per le prestazioni di tutti, ma in particolare di chi ha giocato meno finora, come Rugani e Pellegrini. La squadra è stata mentalmente nella partita, il che ci deve far sorridere pensando a stasera, ma ci deve dare rabbia, pensando ai punti lasciati con Sassuolo e Verona, che potrebbero essere fondamentali Abbiamo avuto stasera alcune occasioni in cui abbiamo sbagliato la scelta dell'ultimo passaggio; comunque, la vittoria dà morale e deve fare aumentare ancora il livello di attenzione per il futuro. La base di partenza per tornare a essere una squadra che punta al vertice, è semplicemente correre. Ci vogiiono disponibilità, cattiveria: questa sera abbiamo vinto tutti i contrasti, col Sassuolo nemmeno uno, la differenza sta li, perché poi la squadra ha qualità. Ma dobbiamo essere un gruppo in campo, che non deve dimenticare quello che ha lasciato in campionato finora».