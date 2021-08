Juventus, Allegri: “Prima di campionato sempre difficile. CR7 valore aggiunto”

Vigilia di campionato per la Vecchia Signora che sarà impegnata a Udine per la prima giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Prima conferenza stampa della stagione di Serie A per Massimiliano Allegri, mister della Juventus, che ha presentato ai media l'incontro di campionato contro l'Udinese in programma domani alle 18.30.

Juventus, le parole di Allegri

"La prima di campionato è sempre difficile. L'Udinese è una squadra forte che concede poche occasioni e sa ripartire. Bisognerà essere pronti, per vincere serve fare una prestazione solida e tecnica e con grande pazienza", ha esordito Allegri. Poi sul neo arrivato Locatelli: ""Sono contento del suo arrivo, è cresciuto molto ed è diventato un giocatore importante. Non è in condizione ottimale perché si è allenato poco, poi avrà una settimana per prepararsi bene alla prossima partita e dopo la sosta per le Nazionali sarà in buone condizioni".

Dal centrocampista italiano a CR7: "Cristiano? Ronaldo per noi è un valore aggiunto perché garantisce un numero elevato di gol. Chiaro che poi bisogna lavorare di squadra per esaltare un singolo. Domani ci sarà". Ancora sul portoghese: "Via dalla Juve? Io non parlo dei rumors, dico solo che Ronaldo si è sempre allenato bene e non c'è mai stata da parte sua una volontà di andare via".

Poi su Ramsey: "Ramsey sta migliorando davanti alla difesa. Dalle prima partite è cresciuto molto, deve correre un po' meno. Ronaldo giovedì non ha fatto la partita perché venivamo da una settimana pesante e gli ho dato mezza giornata libera".

Su Dybala: "Si è presentato come al suo primo anno di Juventus. Le sue doti tecniche non si discutono. Sa che le sue ultime due annate non sono state alla sua altezza. A livello mentale sta dimostrando di essere pronto a tornare. Se sarà il capitano? Se gioca sì".

Sulla lotta allo scudetto: "Noi favoriti? Di solito la favorita è chi ha vinto lo scudetto, noi facciamo parte di quelle sei o sette squadre che vogliono vincere il titolo. Facciamo un passo alla volta e cerchiamo di vincere la prima per partire bene. Il corto muso vince sempre? Quest'anno sarà equilibrato: per vincere il campionato bisogna viaggiare come le crociere, senza picchi ma con velocità media costante".