Juventus, Allegri: “Primo tempo bene, meno nella ripresa contro l’Udinese”

Massimiliano Allegri ha analizzato la partita contro l'Udinese

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la partita contro l'Udinese «Nel primo tempo abbiamo fatto bene, sotto il profilo della gestione, abbiamo saputo aspettare e far gol nell'occasione giusta. Nella ripresa non benissimo, abbiamo subito l'Udinese, poi Dybala ci ha dato una mano, siamo usciti bene e siamo riusciti a ripartire. C'è da correre più degli altri, per poi far venire fuori la tecnica che abbiamo. Paulo è un grande giocatore, stasera ha fatto un gol importante ed è stato bravo nella gestione; ha qualità che può mettere in mostra in questa seconda parte di stagione. Bisogna essere realistici, c'è ancora un po' di mancanza di esperienza, stiamo migliorando l'aspetto realizzativo ma stiamo ancora lavorando, per esempio sulle palle inattive. Ci tenevo, comunque, a vincere alla trecentesima panchina!»