Juventus, Allegri: “Primo tempo perso troppi palloni, poi il Torino è un po’ calato”

L'analisi del derby vinto dalla Juve da parte del tecnico bianconero

«Dobbiamo migliorare un po' nel palleggio in generale, nella gara di oggi nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, nel secondo tempo loro sono un po' calati, noi ci siamo mossi di più e, quando giochi contro una squadra a uomo, più ti muovi più togli punti di riferimento. Locatelli si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento, già ora è tanto migliorato perché varia le giocate e si prende più responsabilità in regia, poi è bravo e ha tecnica. Chiesa oggi ha fatto bene il centravanti nel secondo tempo, ma già nel primo aveva ricevuto bene i palloni in diagonale. Kaio Jorge è entrato bene, ha toccato due palloni ma si vede che è un ragazzo sveglio, così come è entrato bene Kulusevski. Post sosta abbiamo trovato lo spirito di squadra e la capacità di capire il momento. Oggi abbiamo sbagliato diversi ultimi passaggi, poi è stato bravo Manuel su quel tiro, ma saremmo potuti passare in vantaggio già prima e per questo mi sarebbe dispiaciuto non vincere una partita giocata così».