Juventus, Allegri: “Questa sconfitta ci deve fare riflettere, perché…”

Il commento amaro del tecnico bianconero dopo il ko contro il Sassuolo

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così la sconfitta, nei secondi finali, contro il Sassuolo: «La squadra poteva passare in vantaggio nel primo tempo, ma a due minuti dalla fine il Sassuolo ha trovato il gol. Siamo stati leggeri nella fase difensiva. Dopo aver raggiunto il pareggio abbiamo perso ordine e abbiamo concesso un paio di situazioni, una delle quali è stata sfruttata nei secondi finali dai nostri avversari. Dobbiamo sicuramente migliorare in fase realizzativa perché segnare una rete a partita non è sufficiente. Serve equilibrio, sempre, tra la fase difensiva e quella offensiva. Questa sconfitta ci deve fare riflettere, perché non possiamo mai permetterci di abbassare l'attenzione e dobbiamo sicuramente fare molto più di quello che stiamo facendo. Ci vuole una crescita mentale importante da parte di tutta la squadra e mettersi immediatamente alle spalle questo risultato perché sabato pomeriggio ci attende un'altra gara molto difficile».