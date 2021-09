Juventus, Allegri: “Raddrizzeremo il campionato. Spalletti? Bisticci da toscani”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri racconta le sue impressioni sul momento dei bianconeri

La Juventus si prepara all'esordio stagionale in Champions League. Per i bianconeri, la sfida contro il Malmoe sarà anche l'occasione per verificare se i pessimi risultati del campionato sono destinati a essere superati rapidamente. Il tecnico Massimiliano Allegri ha raccontato le sue impressioni a Sky Sport: "È una partita importante e sono anche un po' emozionato di tornare in Champions. Sappiamo che è una partita difficile, loro sono una squadra fisica. Dopo la gara di domani, vedremo di raddrizzare il campionato anche se ci vorrà un po' di tempo. Ma lo raddrizzeremo. Bisogna rimanere sereni perché abbiamo fatto delle buone partite a tratti però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che ci possono stare. Se mi avessero detto che sarebbero arrivati così tutti insieme no, ma bisogna comunque raddrizzarli. Non è che se avevano 9 punti avremmo ammazzato il campionato. Non ci sarà una squadra che lo ammazzerà e bisogna lavorare per rientrare entro un mese e mezzo nelle posizioni di testa. Spalletti? Con Luciano bisticciamo da toscani ma non è successo assolutamente niente".