Juventus, Allegri: “Rispetto alla gara contro il Milan ci saranno dei cambi”

Il tecnico bianconero presenta il match contro lo Spezia

Trasferta in terra ligure per la Juventus, che domani (ore 18,30) sarà di scena allo stadio Picco ospite dello Spezia. Mister Allegri ha presentato la sfida, rispondendo alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Rispetto alla gara contro il Milan ci saranno dei cambi. Si gioca ogni tre giorni e qualcuno arriva da 6-7 partite di seguito tra nazionale e campionato. Lo Spezia ha vinto a Venezia creando molto, è una squadra sbarazzina che gioca senza eccessive preoccupazioni. Giocare nel loro stadio non è semplice. Le qualità tecniche alla lunga dovranno venire fuori. Noi dobbiamo centrare la vittoria e poi le cose cominceremo a vederle in maniera diversa. In questo momento parlare di obiettivi a lunga scadenza non ha senso, l’unica cosa da fare è battere lo Spezia. Dobbiamo fare un passo alla volta».