Juventus, Allegri: “Salernitana complicata. Chiesa si rivedrà dopo le feste…”

Il mister bianconero alla vigilia del turno infrasettimanale

MATCH - "La sfida di Salerno è una gara complicata anche per una questione ambientale. Penso che i tifosi si faranno sentire. Noi dobbiamo approcciare meglio di Verona altrimenti prendi subito degli schiaffi e diventa tutto più complicato. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto non basta", ha detto Allegri. "In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque una rincorsa, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta non bisogna combatterla".