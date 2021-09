Juventus, Allegri: “Sampdoria squadra che gioca bene ma voglio prima vittoria in casa”

Il pensiero del tecnico della Juventus prima del match contro la Sampdoria

Ad una settimana di distanza dal pareggio contro il Milan, la Juventus domani (ore 12,30) torna a giocare tra le mura amiche dell’ Allianz Stadium , ospitando la Sampdoria nel match valevole per la 6° giornata della Serie A . Mister Allegri ha presentato oggi la sfida contro la squadra blucerchiata nella classica conferenza stampa della vigilia. «Domani dobbiamo giocare bene e vincere la partita . Un successo ci permetterebbe di fare un altro saltino in classifica e conquistare i primi tre punti in casa. Rispetto a La Spezia ci saranno dei cambiamenti , stiamo giocando ogni tre giorni, qualcuno deve recuperare energie . La Sampdoria è una squadra che gioca bene , ha un allenatore molto bravo con giocatori tecnici in attacco come Caputo e Quagliarella e sugli esterni».

FORMAZIONE - «Giocano Perin e Bonucci. Leo è importante, ha carattere, quando sta bene gioca. Rabiot non sarà convocato, ha preso una botta alla caviglia che gli da fastidio, non si è allenato e domani non ci sarà. Chiesa sta bene, posso metterlo a destra come a sinistra. Domani mattina deciderò anche se mettere Kean o Morata dal primo minuto. Chiellini sta bene. Per la legge dei grandi numeri domani speriamo di non prendere gol. Alla fine sono sicuro che la Juventus riuscirà ad avere una quantità di gol subiti inferiore a quelli che sta prendendo adesso. Il nostro obiettivo generale è migliorare i giocatori e i risultati e giocare bene».