Juventus, Allegri: “Sarà derby complicato, avremo bisogno dei nostri tifosi”

Domani sera alle 20.45 il derby all'Allianz Stadium

Vigilia di derby della Mole e match che si giocherà all'Allianz Stadium domani sera (ore 20,45). Oggi Mister Allegri ha presentato la stracittadina nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Questa partita è uno snodo importante per il prosieguo del nostro campionato. Il Derby è una gara sempre speciale, giochiamo contro una squadra che ha un’anima da Toro, è stato bravissimo Juric a riportare il Dna del club nel gruppo. Sarà un match complicato, avremo bisogno dei nostri tifosi. Non so ancora se schiererò il tridente in attacco. Cuadrado domani farà il terzino destro, Kean sta meglio e valuterò se farlo giocare. A Bergamo Moise è entrato bene, è un giocatore importante soprattutto in questo momento che ci sono una partita dopo l’altra. In mezzo al campo i dubbi sono tra Zakaria e McKennie e tra Locatelli e Arthur. Pellegrini? Sono molto contento di lui, si è ritagliato il suo spazio ed è cresciuto molto. Ha avuto un momento di appannamento ed ora è in una buona condizione. Morata sta facendo bene, è più sereno e tranquillo, discutere Alvaro tecnicamente è follia pura».