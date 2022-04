Juventus, Allegri: “Sassuolo vorrà batterci. Per quarto posto ancora lunga”

Il mister bianconero verso la gara di domani

Vigilia di 34esima giornata di Serie per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sfiderà il Sassuolo lunedì sera. Il mister ha presentato la gara nel consueto appuntamento con i media in conferenza stampa. Questi i principali temi affrontati dall'allenatore bianconero:

"Juventus ok con quarto posto e Coppa Italia? Il quarto posto non è ancora matematico. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci permette di giocarci un trofeo ed è comunque un obiettivo. Per il quarto posto è ancora lunga ma ad ogni modo alla fine valuteremo il lavoro fatto, non solo sui risultati".