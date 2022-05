Juventus, Allegri: “Sbagliato le uscite ma il caldo ha inciso”

Il commento del tecnico bianconero dopo il successo contro il Venezia

Dopo il 2-1 al Venezia il commento del tecnico della Juventus, Max Allegri: «In questo momento è importante vincere. Abbiamo fatto un buon inizio di gara, per una ventina di minuti, poi è uscito il Venezia, e il loro pareggio era nell'aria: abbiamo sbagliato uscite e passaggi semplici, dando loro forza di venire avanti, abbiamo pagato un po' anche il caldo. Dopo l'uno a uno siamo stati bravi a rimetterla subito dalla nostra parte e non soffrire più. Miretti? Bravo, sa giocare a calcio, ha dimostrato la tranquillità di un veterano: è giovane, non diamogli pesi eccessivi. Sono molto contento per Leo, che ha esperienza, carisma, sa cercare la palla con cattiveria».