Juventus, Allegri: “Sfida con l’Atalanta molto importante ma non decisiva”

Le parole del mister bianconero

"Domani è uno scontro diretto ma non una gara decisiva", ha esordito Allegri . "Sarà difficile contro un avversario che ha dimostrato in questi anni di essere una squadra che sa stare in alto. Ci vuole una gara fisica di alto livello per portare a casa il risultato. Loro saranno anche arrabbiati".

"Il centrocampo? Non so bene come stanno perché dopo giovedì non li ho visti. So che i cambi, come l'altra gara, ci possono dare molto. Bisogna essere bravi a stare bene. I ragazzi, quando vengono chiamati in causa, devono fare bene per aiutare la squadra. Bernardeschi non ci sarà e anche Chiellini è out. Gli altri stanno bene e vediamo".