Juventus, Allegri: “Terzo posto avrebbe importante significato”

Il tecnico bianconero ha presentato il match di domani contro il Venezia

In campo all’ora di pranzo. Domani la Juventus giocherà contro il Venezia alle ore 12,30 la 35° giornata del campionato di Serie A, partita importante per dare seguito al successo di lunedì sera a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Oggi Mister Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Dobbiamo tornare alla vittoria all’Allianz Stadium, mancano ancora quattro punti alla matematica qualificazione alla Champions League. Giochiamo contro una squadra che ha appena cambiato l’allenatore ed è reduce da 8 sconfitte consecutive, ma quando ha perso non ha mai dato segni di disfatta ed è sempre stata dentro le partite. Noi nelle ultime quattro gare di campionato abbiamo sempre subito gol e domani non dobbiamo prenderne e avere grande rispetto dell’avversario».