Juventus, Allegri: “Una buona vittoria, meritata, ma adesso pensiamo al Cagliari”

Tre punti importanti per la Juventus per rimanere agganciata al treno per l'Europa

Redazione ITASportPress

L'analisi del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il successo per 2-0 sul campo del Bologna: «Dobbiamo riprendere a capire i momenti della partita, a Salerno ci era andata bene, a Venezia abbiamo preso gol. Stasera invece abbiamo collaborato e lavorato bene in tutte e due le fasi, pur non avendo fatto sempre bene nella gestione della palla e regalando un paio di possessi. Una buona vittoria, meritata, ma adesso pensiamo al Cagliari, non abbassiamo la guardia, perché poi dopo Natale avremo due mesi meravigliosi da giocare, ma molto difficili. Ci sono momenti della partita che vanno ancora migliorati, ma l’approccio e la cattiveria agonistica messi in campo oggi mi sono piaciuti».