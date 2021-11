Juventus, Allegri: “Valiamo la posizione di classifica attuale con queste prestazioni”

L'analisi di Allegri dopo la sconfitta con l'Atalanta

Il commento del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il ko interno con l'Atalanta: «Quella di questa sera è stata una prestazione sulla falsa riga di quelle contro Fiorentina e Lazio. Capitalizziamo poco quello che creiamo, in questo momento abbiamo ansia e fretta, perché quando non si fa gol sale la preoccupazione. Dobbiamo continuare a lavorare sulle prestazioni e cercare di vincere, per poi continuare. Io credo che questa sia una squadra con valore, poi ci sono i momenti in cui le cose non vanno bene: bisogna continuare a lavorare, io ho fiducia nella squadra, e dopo una prestazione come quella di stasera non posso dire niente ai ragazzi. Se siamo in questa posizione di classifica in questo momento, significa che adesso valiamo questo, tutti, compreso l'allenatore. Bisogna essere realisti, togliersi le pressioni per lavorare nel modo più sereno possibile. Dobbiamo continuare basandoci sulle prestazioni. Azzeriamo tutto e ripartiamo da Salerno: sarà un campo molto difficile».