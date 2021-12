Juventus, allo studio un logo nuovo per la maglia 2022/23

Tante le ipotesi in fase di studio

La nuova maglia di casa della Juventus per la prossima stagione 2022-2023 potrebbe essere diversa rispetto alle ultime. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la nuova casacca home del club bianconero potrebbe presentare strisce più sottili del solito, per la prima volta da quando la Juventus ha cambiato il proprio logo nel 2017. Una situazione simile potrebbe portare Adidas con l'aggiunta di una patch a sfondo bianco con uno Scudetto per il logo, in modo tale da non confondersi con le linee più sottili. Secondo Footy Headlines, un'altra opzione per Adidas e la Juventus sarebbe quella di aggiungere un bordo spesso accanto allo stemma del club bianconero, simile a quello che Adidas ha fatto con il logo della squadra per la maglia della Juventus di questa stagione. Una terza opzione però sarebbe invece, l'introduzione dei loghi dorati anche se la divisa casalinga non dovrebbe avere questa opzione. Infine, da non tralasciare la possibilità di un possibile cambio di logo, una soluzione non ottimale per la nuova maglia che dovrebbe arrivare a maggio 2022.