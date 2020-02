Juventus, alta tensione Sarri: il gruppo non gradisce i metodi ma Chiellini e Buffon…

L’aggancio in classifica da parte dell’Inter non ha certo fatto piacere alla Juventus. I bianconeri, sconfitti dal Verona, sono stati raggiunti in vetta al campionato dai rivali nerazzurri. Persino la Lazio è arrivata ad una sola lunghezza dagli uomini di Sarri.

Ed è proprio il tecnico ad essere stato messo sotto accusa anche dai giocatori stessi. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport alcuni componenti della squadra non gradirebbero i metodi del toscano che, spesso, si lascia andare ad espressioni ‘colorite’ nei confronti degli stessi calciatori. Se da una parte la cena con Agnelli è servita a fare il punto della situazione, dall’altra due senatori come Chiellini e Buffon sono stati chiamati a cercare di mediare tra il resto del gruppo e il tecnico. L’obiettivo è quello di continuare a rimanere in testa alla Serie A e andare più avanti possibile in Champions. Per farlo, l’unico modo è stare uniti. Vedremo se nelle prossime uscite tornerà il sereno in casa Juventus.