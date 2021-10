Juventus, Altobelli: “Allegri cerca equilibrio, non può giocare solo in contropiede”

Alessandro Altobelli fa il punto sul momento della Juventus tra campionato e Champions League

Cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League sembrano aver risollevato la Juventus dal pessimo avvio di stagione, culminato con le sconfitte contro Empoli e Napoli. I bianconeri, però, non possono permettersi ulteriori passi falsi, anche perché la concorrenza sembra davvero scatenata, come dimostrano i risultati di Napoli, Milan e Inter, tanto per citare alcuni nomi. L'ex attaccante AlessandroAltobelli commenta ai microfoni di Rai Sport il momento della Vecchia Signora: "I risultati dipendono anche dai giocatori. Con Locatelli il centrocampo della Juventus è cambiato: il suo innesto ha dato una mano ai bianconeri nel derby sia a livello difensivo sia offensivo con il gol realizzato nel finale. Allegri sta cercando equilibrio. Ha subito troppo e ha abbassato il baricentro, ma ora la Juve non può giocare solo in contropiede, deve essere brava a proporre il suo gioco".