Juventus, altre mosse vincenti di Paratici: in arrivo due plusvalenze

La Juventus non si ferma e dopo l’affare Arthur-Pjanic si pensa ancora al mercato. Se per l’attaccante del futuro occorrerà aspettare ancora qualche tempo, la dirigenza ha pronte altre trattative che potrebbero agevolare i piani futuri.

Juventus, Paratici e le plusvalenze

In vista della chiusura dell’esercizio di bilancio 2019-2020 fissata per il 30 giugno: Stephy Mavididi e Kaly Sene saranno i prossimi a svestire la maglia bianconera in modo tale da portare nelle casse della Vecchia Signora delle belle plusvalenze. Stando a quando riporta TMW, il primo, quest’anno in prestito al Dijon, è pronto ad accasarsi in Ligue 1 al Montpellier. Per quanto riguarda il secondo, invece, dovrebbe esserci il trasferimento in Svizzera al Basile. Così facendo, i bianconeri mettono a bilancio altri due bei colpi, specie per le casse del club…

