Juventus, altri guai: Dybala, McKennie e Arthur sorpresi a una festa

Il periodo attuale è davvero nerissimo per la Juventus. La squadra campione d’Italia in carica deve fare i conti con i risultati negativi sul campo: nel giro di due settimane sono arrivate l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e l’uscita dalla lotta scudetto con il k.o. rimediato dal Benevento in casa. Tuttavia i guai non sembrano essere ancora finiti e ci sarebbe una nuova pesante tegola esterna al terreno di gioco.

GUAI

Tutta colpa di tre giocatori: Paulo Dybala, Arthur e Weston McKennie sono stati sorpresi dai carabinieri durante una festa a casa del centrocampista statunitense verso le 23.30 di ieri. Di conseguenza ora i giocatori verranno probabilmente multati anche dalla società e dovranno sottoporsi ai controlli di rito per verificare la possibilità di disputare in sicurezza il derby contro il Torino previsto nel week end. Lo riporta Repubblica. Insomma piove davvero sul bagnato per il tecnico Andrea Pirlo…