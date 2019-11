Juventus, altro infortunio per un Nazionale: incerti i tempi di recupero

Altro grattacapo in casa Juventus: Maurizio Sarri, dopo Miralem Pjanic, perde anche Alex Sandro. Non ci sono quindi buone notizie per il terzino sinistro, che ha evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra nell’amichevole giocata fra il suo Brasile e l’Argentina. La società bianconera è venuta a conoscenza dell’accaduto ed è stato deciso che Alex Sandro rimarrà in ritiro con la Nazionale per iniziare le cure di riabilitazione. Naturalmente non potrà giocare nel prossimo test della selezione verdeoro contro la Corea del Sud, di martedì 19 novembre, ma comincerà il piano per guarire la lesione prima di rientrare in Italia. I tempi di recupero, al momento, sono incerti. Già per quella corsia la Juventus non ha molte soluzioni, per cui resta da capire chi verrà utilizzato già a partire dal match di sabato prossimo contro l’Atalanta.