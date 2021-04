Juventus, anche Bernardeschi positivo al Covid

Non si placa l’onda dei contagi da Covid dopo gli impegni con le Nazionali. In particolare tra i calciatori italiani. In casa Juventus è emersa una nuova positività. Si tratta di Federico Bernardeschi. Ad annunciarlo, la stessa squadra bianconera con una nota ufficiale apparsa sul sito e sui profili anche social.

Juventus, Bernardeschi positivo al Covid

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”, questo il comunicato della Juventus in merito al proprio calciatore.

Nelle scorse ore, sempre in relazioni ai calciatori italiani, erano state rese note le positività di Verratti, Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu. Prima di loro anche Bonucci, altro giocatore della Juventus.