Juventus sola in testa: Demiral e Ronaldo affondano la Roma

Primato e titolo platonico di “Campione d’inverno”. La Juventus si prende tutto all’Olimpico di Roma, battendo i giallorossi di Paulo Fonseca per 2-1. L’avvio del match è da incubo per la Roma e da sogno per la Juventus. Al 3′ Demiral sbuca alle spalle di Smalling e trafigge Pau Lopez. Passano sette minuti e Veretout combina un pasticcio: perde palla al limite dell’area su pressione di Dybala e commette fallo da rigore. Dal dischetto Ronaldo è infallibile. I giallorossi faticano a entrare in partita, mentre il primo tempo vede gli infortuni gravi di Demiral e Zaniolo, usciti tra le lacrime. Nella ripresa la Roma si scuote e prova a mettere paura alla Juve. Dzeko colpisce un palo al 65′. Tre minuti dopo il Var segnala all’arbitro Guida un tocco di mano di Alex Sandro: rigore per i padroni di casa trasformato da Perotti. Sarri cambia: fuori Dybala e dentro Higuain. In contropiede il Pipita segna, ma in fuorigioco. La Roma continua a spingere, ma non trova il pareggio. La Juventus controlla e vince all’Olimpico. I bianconeri sono campioni d’inverno.