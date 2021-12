Juventus, ancora tre giorni di vacanza: inizio del 2022 è durissimo per Allegri

la squadra bianconero si ritroverà il 30 pomeriggio

La Juventus ha chiuso il 2021 con i tre punti conquistati contro il Cagliari. Era questo l'obiettivo dei bianconeri e così è stato all'Allianz Stadium ancora una volta senza subire gol (per l'ottava volta in campionato in questa stagione). Adesso, qualche giorno di riposo, in occasione delle festività natalizie, prima di tornare in campo per iniziare a mettere nel mirino i prossimi appuntamenti. A gennaio, infatti, la Juve, sarà attesa da tanti big match e allora questo è il momento giusto per ricaricare le pile in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per il pomeriggio di giovedì 30 dicembre. Vacanze con il sorriso, perché la Juve è a -4 dal quarto posto dell’Atalanta e a -5 dal terzo del Napoli. Il calendario all’orizzonte è durissimo: il 6 gennaio Juve-Napoli, il 9 gennaio Roma-Juve, il 12 la Supercoppa italiana a San Siro con l’Inter. «Dybala, Danilo, Chiesa e Chiellini il 30 dicembre saranno con la squadra, con Danilo che è quello un po’ più indietro», ha detto Allegri nei giorni scorsi parlando degli infortunati. Come sempre, nella pausa, tanti viaggi, con molti giocatori che tornano a casa o vanno in vacanza. Max Allegri sarà ovviamente a Livorno. Viaggio in aereo insieme, invece, per De Ligt, Morata e Kulusevski: sono volati a Dubai con compagne, mogli e figli e hanno postato foto del viaggio su Instagram.