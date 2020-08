Juventus, annunciato ufficialmente lo staff di Pirlo

Questo il comunicato ufficiale della Juventus: La stagione 2020/21 della Juventus inizia il 24 agosto. I bianconeri si ritroveranno al JTC nel pomeriggio di lunedì per iniziare l’attività di preparazione agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff.

C’era tanta attesa su chi sarebbe andato a comporre il team che accompagnerà Andrea Pirlo nella stagione 2020-21 alla guida della Juventus . In questi minuti la società torinese ha reso noti tutti i nomi scelti dal neo mister.

Il suo vice sarà Igor Tudor, bandiera bianconera a cavallo degli anni ’90 e 2000, che oltre ad aver ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nella Nazionale Croata, ha guidato negli anni l’Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabükspor, il Galatasaray e l’Udinese. A Tudor, nel ruolo di collaboratori tecnici, si affiancheranno Roberto Baronio e Antonio Gagliardi, che vantano esperienze in azzurro, il primo alla guida dell’Under 19, il secondo come match Analyst della Nazionale A, e Paolo Bertelli, già alla Juventus dal 2011 al 2014, nel ruolo di Responsabile della Preparazione Atletica.