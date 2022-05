Juventus, arriva la nuova maglia casalinga 2022-23

Sui social le immagini del nuovo kit bianconero

Una stagione da dimenticare e un futuro da riprogrammare, magari iniziando proprio dalla nuova maglia . La Juventus ha presentato ufficialmente in queste ore il nuovo kit casalingo 2022-23. Attraverso un filmato condiviso sui social, la Vecchia Signora ha mostrato quella che sarà la nuova divisa per le partite allo Stadium.

Curiosa la scelta del testimonial del video diffuso via social, Alvaro Morata. Lo spagnolo, sicuramente tra i più positivi di questa annata, è amatissimo dai tifosi ma essendo in prestito dall'Atletico Madrid non ci sono certezze riguardo al suo futuro. In tale ottica, forse, è stata dato un primo indizio sulla volontà della Juventus di riscattarlo. Staremo a vedere...