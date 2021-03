Juventus, Arthur: “Il mio infortunio è stato strano. Il nostro obiettivo? Era la Champions League”

E’ stata una stagione tra alti e bassi la prima di Arthur con la maglia della Juventus. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando anche sul recente infortunio: “Il problema fisico che mi è capitato è stato molto strano, diciamo che sono stato sfortunato. Allo stesso tempo però mi ritengo fortunato perché sono in un gran club con dei professionisti eccezionali e c’è anche il mio gruppo di lavoro personale che mi aiuta tanto. È presto per fare un bilancio della stagione perché c’è un campionato ancora aperto. Se vinciamo il campionato e la Coppa Italia potrebbe essere un anno positivo”. Arthur rivela che le intenzioni di inizio stagione però erano altre: “L’obiettivo più grande che avevamo era la Champions e quella non possiamo più vincerla ormai”.

La Juventus prepara il futuro sul mercato: tre italiani nel mirino