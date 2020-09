Juventus, Arthur scalda l’Allianz Stadium: il messaggio social ai tifosi

Dopo il radicale cambiamento in panchina, la Juventus continua a lavorare per regalare a Pirlo giocatori adatti al suo calcio. Agnelli, Nedved e Paratici stanno disegnando quella che sarà la prossima stagione bianconera e il sogno ora si chiama Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona dopo la rottura definitiva con Ronald Koeman e la dirigenza. L’ostacolo più grande per ora è rappresentato dalla questione passaporto, ma filtra ottimismo sulla buona uscita dell’affare.

ARTHUR CARICA LA JUVENTUS

Da Barcellona nel frattempo è arrivato il centrocampista brasiliano Arthur Melo che sui social ha caricato i tifosi con un video girato all’interno dell’Allianz Stadium: “Ciao bianconeri, sono qui allo Stadium, un posto molto speciale. Sono molto felice di essere qui, sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni in questo stadio, la mia nuova casa. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di giocare. Fino alla fine!”.