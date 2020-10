Juventus, Asl Torino segnalerà alla Procura calciatori che hanno violato isolamento. Ecco i loro nomi

Si susseguono gli interventi dopo il caso del Napoli fermato dall’autorità sanitaria campana prima di imbarcarsi per Torino a causa della positività di alcuni calciatori e staff. L’Asl di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juve che hanno violato l’isolamento – Ad annunciarlo, Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, raggiunto dal Corriere di Torino: “È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto”. Si tratta, ricorda il portale del quotidiano piemontese, di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Cristiano Ronaldo, tutti partiti per raggiungere le proprie nazionali, ma sotto la lente di ingrandimento vi sarebbero anche Buffon e Demiral.