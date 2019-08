Juventus, assalto a un terzino del Psg

Ultimi giorni di mercato in cui la Juventus sarà molto attiva. Oltre a lavorare al clamoroso scambio di mercato con il Barcellona tra Rakitic ed Emre Can, i bianconeri sono alla ricerca di un terzino sinistro. Nelle ultime ore, la dirigenza del club di Andrea Agnelli avrebbe messo gli occhi soprattutto in casa Paris Saint-Germain.

IDEA – Alla Juventus piace infatti il giovane classe 2000 Stanley Nsoki, difensore centrale che però, nell’ultima stagione, è stato impiegato dal tecnico Thomas Tuchel sulla corsia di sinistra, collezionando complessivamente sette presenze. Si tratterebbe di un colpo anche in ottica futura, con il giocatore ritenuto uno dei prospetti più interessanti sul panorama europeo.