Juventus-Atalanta, “debutta” il VAR a distanza

In occasione dell'amichevole tra Juventus e Atalanta, verrà testato il VAR a distanza, che sarà poi applicato in Serie A.

INAGURAZIONE - In occasione dell'amichevole dell'Allianz Stadium, verrà testata la centrale VAR di Lissone, in vista del suo esordio in campionato. Sarà un test importante e decisivo, in vista della prima giornata di Campionato. Il progetto è nato sotto la presidenza di Nicchi, con Rizzoli designatore e prevedeva Coverciano, come sede della centrale VAR. Ma alcune difficoltà riscontrate, hanno prima frenato, poi bloccato definitivamente l’operazione. Il progetto, viene ripreso, con il nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange e con il nuovo designatore Gianluca Rocchi. La nuova sede è collocata alle EI Towers, in cui è stato allestito uno spazio di 750 mq, con 12 sale dotate della tecnologia necessaria per il funzionamento del VAR, che agirà in maniera centralizzata da Lissone, solo per quel che riguarda la Serie A. In Serie B si opererà direttamente nella sala allestita negli stadi in cui si disputeranno le partite di Campionato.