Juventus-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Atalanta si gioca oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 18.30 per la gara valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A. Appuntamento più atteso dell’intero turno del massimo torneo italiano con la squadra di Andrea Pirlo che ospita gli uomini di Gian Piero Gasperini, nel pieno della bufera per il caso Papu Gomez.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Diversi i dubbi di formazione in entrambe le squadre. La Juventus dovrebbe affidarsi a Szczesny in porta; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo in difesa; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa in mezzo al campo. La coppia Morata-Cristiano Ronaldo in avanti. Scalpita Dybala che sarà, però, mandato inizialmente in panchina. L’Atalanta si porta dietro i dubbi Ilicic e Gomez. Gasperini dovrebbe affidarsi a Gollini tra i pali; Toloi, Romero, Djimsiti in difesa; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens in mezzo al campo; Malinovskyi e Pessina sulla trequarti ad agire dietro l’unica punta che dovrebbe essere Duvan Zapata. Solo panchina all’inizio per Muriel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juventus e Atalanta si giocherà, come detto, oggi mercoledì 16 dicembre, con il calcio d’inizio fissato alle ore 18.30. Lo stadio sarà ovviamente l’Allianz Stadium. Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre. Il match tra bianconeri e nerazzurri sarà disponibile come sempre anche in diretta live streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire Juventus-Atalanta si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati. In questo modo lo spettacolo del turno infrasettimanale sarà garantito a tutti gli appassionati.