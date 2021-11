Juventus-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Atalanta si gioca questa sera, sabato 27 novembre alle ore 18 per la 14^ giornata di Serie A TIM. La sfida dell’Allianz Stadium sarà importantissima per entrambe le formazioni che puntano alle zone alte della classifica. Padroni di...

Redazione ITASportPress

Juventus-Atalanta si gioca questa sera, sabato 27 novembre alle ore 18 per la 14^ giornata di Serie A TIM. La sfida dell'Allianz Stadium sarà importantissima per entrambe le formazioni che puntano alle zone alte della classifica. Padroni di casa in cerca di punti per rimontare dopo una partenza infelice, ospiti che vogliono confermarsi.

Juventus-Atalanta, probabili formazioni

Ancora incertezza sui 22 che scenderanno in campo per Juventus-Atalanta. Allegri e Gasperini potrebbero optare per le seguenti formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pessina, Muriel; Zapata.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

Juventus-Atalanta è in programma come detto oggi sabato 27 novembre all'Allian Stadium di Torino. Il match inizierà alle ore 18.00.

La sfida tra Juventus e Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Una volta sottoscritto l'abbonamento vi basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile. Oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa attraverso i dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Ovviamente gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming. In questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento attraverso pc o notebook, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet. In questo modo sarà possibile godersi lo spettacolo del big match di Serie A tra la Vecchia Signora e la Dea.