Juventus-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Juventus-Atalanta si gioca questa sera sabato 11 luglio alle 21.45 per la 32^ giornata di Serie A. Sfida di alta classifica tra la prima della classe e la Dea che occupa la terza piazza. Il big match dello Stadium potrebbe cambiare anche le sorti del campionato in ottica vittoria scudetto. Gli uomini di Maurizio Sarri sfidano i ragazzi terribili di Gian Piero Gasperini.

Juventus-Atalanta, le probabli formazioni

Squadre praticamente pronte. Pochi dubbi per Sarri che dovrebbe schierare la sua Juventus con il 4-3-3. Szczesny difenderà i pali bianconeri. Davanti a lui Cuadrado da una parte e e Alex Sandro dall’altra. In mezzo De Ligt e Bonucci con l’olandese che tornare dopo il turno di stop per squalifica. In mezzo al campo Pjanic con Bentancur e Rabiot, galvanizzato dal primo gol segnato in maglia bianconera. In avanti, con Cristiano Ronaldo torna Dybala. Il terzo del pacchetto avanzato potrebbe essere Bernardeschi. L’Atalanta promette scintille. Davanti a Gollini, ecco Toloi, Palomino e Djimsiti. Hateboer e Gosens esterni di spinta. De Roon e Freuler in mezzo. Qualche incertezza in avanti dove Pasalic sembra essere candidato ad un ruolo da titolare insieme a Papu Gomez e Duvan Zapata. Freme Ilicic che sicuramente, se non dall’inizio, sarà comunque della partita.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D.Zapata.

Dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e, ovviamente, su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Possibile seguire l’evento anche attraverso una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La sfida di Torino tra Juventus-Atalanta sarà inoltre disponibile sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Gli utenti Dazn abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La gara potrà essere vista live in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, ma anche tramite pc e notebook, attraverso l’applicazione oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Al triplice fischio, inoltre, sarà possibile vedere gli attimi salienti del match per gli utenti Dazn che avranno la possibilità di vedere gli highlights dell’evento integrale anche in modalità on demand.

