Juventus, Barzagli pronto al ritorno in bianconero

Andrea Barzagli potrebbe tornare alla Juventus. L’ex difensore bianconero non è rimasto tanto tempo lontano dalla torino bianconera ed è pronto a farci ritorno. Questa volta, però, non come calciatore bensì come membro dello staff tecnico.

Stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport, infatti, Barzagli entrerà a far parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri che, già in passato,aveva avuto un colloquio con l’ex difensore. Il ritorno del classe 1981 alla Juventus dovrebbe definirsi dopo la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, quest’estate Barzagli ha preso parte al corso di allenatore a Coverciano facendo così una prima esperienza in ambito tecnico.