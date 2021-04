Juventus, Barzagli: “Una volta Allegri fece ridere tutti…”

Il curioso aneddoto su Allegri raccontato da Barzagli

La bandiera della JuventusAndreaBarzagli si è raccontato a OneFootball, occasione in cui ha raccontato un curioso aneddoto su Allegri. Prima però, spazio alle differenze tra Serie A e Bundesliga: "Ci sono tante differenze. La prima riguarda l’aspetto tattico: in Italia ci teniamo di più e si vede. In Germania invece si tende ad attaccare maggiormente e i difensori coprono più campo con tanti uno contro uno. Ogni campionato è diverso dall’altro, sia per cultura che per tradizione”.