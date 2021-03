Juventus-Benevento diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Benevento si gioca oggi, domenica 21 marzo 2021, alle ore 15.00 per la 28^ giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia di punti per provare ad accorciare sulle posizioni di testa, ospiti alla disperata ricerca di un risultato positivo per togliersi dalle zone calde della classifica.

Juventus-Benevento, le probabili formazioni

Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi dovrebbero schierare i seguenti 22 in campo. Queste le possibili scelte per Juventus-Benevento:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Caprari.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juventus e Benevento è in programma, come detto, per oggi domenica 21 marzo con il calcio d’inizio alle 15.00. Teatro della gara sarà quello dell’Allianz Stadium di Torino. Sarà Sky a trasmettere in esclusiva e in diretta tv la sfida Juventus-Benevento. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile e Nando Orsi, che si occuperà del commento tecnico.

Juventus-Benevento potrà essere seguita anche in diretta live streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa sarà possibile seguire Juventus-Benevento in diretta streaming anche su Now, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.