Juventus, Bentancur ammette: “Dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco…”

Momento non semplice per la Juventus, che, dopo il ko di Verona in campionato, ha acciuffato solamente in extremis il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Dello stato di forma dei bianconeri, a Sky Sport, ha parlato il centrocampista Rodrigo Bentancur.

FORMA – “La squadra sta bene: siamo primi in campionati, ci siamo qualificati agli ottavi di Champions e siamo in semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco, ma siamo sulla strada giusta. Milan? E’ stata una partita durissima, ma abbiamo fatto bene. Ora siamo concentrati sul ritorno”.

BRESCIA – “Dobbiamo vincere e portare a casa i tre punti, così da rimanere in testa. Qui si deve sempre dare qualcosa in più, l’ho capito fin dal primo giorno: ecco perché la Juventus ha vinto così tanto”.

